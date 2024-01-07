كريم نيدفيد: سأرحل عن الأهلي في هذه الحالة

الوكيل الإخباري - قال كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط الأهلي، إنه قد يرحل عن الفريق الأحمر، حال استمر استبعاده حتى الموسم المقبل.



وقال نيدفيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس إنه متمسك بالحصول على الفرصة مع الأهلي، حيث يتدرب بكل قوة انتظارا لقرار السويسري مارسيل كولر.



وأشار نيدفيد إلى أن الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية عطلته في الأهلي وأبعدته عن الحسابات قبل خوض السوبر المصري، لكنه لم يطلب بعد ذلك المشاركة من المدير الفني، الذي أخبره أنه سيستعين به عندما يحتاج له في الوقت المناسب.



وأوضح لاعب وسط الأهلي أنه لا يفضل الاستمرار لموسم جديد وهو بعيد عن المشاركة في المباريات.



وأضاف نيدفيد أن حمل شارة قيادة الأهلي شرف كبير، حيث يأتي في المرتبة الخامسة بين قادة الفريق.

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