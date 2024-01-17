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الأربعاء، 17-01-2024 03:04 م

كواليس جديدة وراء إقالة مورينيو

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، كواليس جديدة وراء إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، من تدريب روما، قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن روما رسميا، اليوم الثلاثاء، رحيل مورينيو، بسبب تذبذب النتائج، وتعيين بدلا منه نجم الفريق السابق دانيللي دي روسي.

وبحسب قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن روما كان ينوي بالفعل إقالة مورينيو بعد الهزيمة في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية بركلات الترجيح بالموسم الماضي، حيث سئموا من إلقاء اللوم المستمر على الحكام.

وأوضح التقرير، أن الخسارة لم تزعجهم بقدر ما أثار غضبهم إيقافه 4 مباريات بسبب الاعتراض على الحكم في موقف السيارات أسفل الملعب والشكاوى المستمرة ضد الحكام في كل بطولة.

وأكد التقرير أن المدير الرياضي تياجو بينتو والرئيس التنفيذي لينا سولوكو، لم يتم استشارتهما بشأن قرار إقالة مورينيو، ولم يعرفا ذلك إلا بعد أن تم اتخاذ القرار بالفعل.

وقاد مورينيو روما في 138 مباراة، فاز في 68 وتعادل في 30 وخسر 40 مباراة، وسجل فريقه 215 هدفا، بينما استقبلت شباكه 147 هدفا.

وتوج روما تحت قيادة مورينيو بأول ألقابه الأوروبية، وهي دوري المؤتمر الأوروربي بالموسم قبل الماضي.

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