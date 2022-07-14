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الخميس، 14-07-2022 02:31 م

لائحة هدافي دوري المحترفين مع ختام الجولة العاشرة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختتمت مساء الإثنين منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين، حيث شهدت الوصول للهدف الـ136، علما انها شهدت اهتزاز الشباك في 14 مناسبة .


 
وإليكم لائحة الهدافين قبل اختتام الجولة  :


-5 أهداف : دوغلاس (شباب الأردن) .


- 4 أهداف : محمد أبو عرقوب (الصريح) وأسامة عقار (شباب العقبة).
 
- 3 أهداف : مجدي العطار ومحمد العكش (الفيصلي)، بكر كلبونة وخضر الحاج (الجزيرة)، بشار الذيابات وحمزة الدردور(الرمثا)، أحمد العشران (مغير السرحان)، حجازي ماهر وفارس غطاشة (الحسين إربد)، ديجو كالديرون (سحاب) وزيد أبو عابد وسليم عبيد (شباب الأردن).



  
- هدفين : علي المصري (معان)، سند جعارة ومحمود جمال محمود (سحاب)،  أحمد شمس الدين وعبدالله ذيب (السلط)، خلدون الخزام (معان)، خالد الدردور ووسيم ريالات (شباب الأردن)، ماركوس و أحمد الجوهري (مغير السرحان)، فرج المزينة (شباب العقبة)، خالد عصام، محمد أنس ومهند أبو طه (الوحدات)، سيف درويش (الحسين إربد)، حاتم الروشدي وأمين الشناينة (الفيصلي)، عارف الحاج ومعاذ محمود (الصريح) وعلي عزايزة، عبد الرحمن أبو الكاس (الرمثا) .


- هدف : حمزة النعيم (شباب الأردن)، منذر أبو عمارة، أنس العوضات، محمد الدميري، طارق خطاب، فراس شلباية و أحمد سمير (الوحدات)، عبدالله المناصرة، محمد طنوس ومحمد الكلوب (السلط)، محمد الرزام،أحمد العيساوي (سحاب)،حسين عبيدات، هاشم مبيضين، عامر جاموس، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، أحمد المنجد، يزن الغرابلة، خالد الردايدة وإبراهيم الرواد (معان)، هاشم بني خالد، كوليبالي، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا)، سبيع الحموي، كريم سليمان، معتز العبيدات، محمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، كريستيان فارغاس، محيسن أبو جبلة وأحمد أبو حلاوة(شباب العقبة) ، كريستيان أوبزور، إبراهيم سعادة، رواد أبو خيزران،عبدالله العطار ومصعب اللحام (الحسين إربد)، عدي ارقيبات، معاذ العجلوني وعلي أبو عبطة (الصريح)، إحسان حداد ويوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).
 

وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .

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المصدر : ملاعب


 




 

 


 

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