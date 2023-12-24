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الأحد، 24-12-2023 04:53 م

لاعب أتلتيكو مدريد يتصدر قائمة موزمبيق لأمم أفريقيا

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الوكيل الإخباري -  كشف المدير الفني لمنتخب موزمبيق، شيكوينو كوندي، اليوم الأحد، قائمة فريقه في كأس الأمم الأفريقية، والتي ستنطلق بداية من الشهر المقبل في كوت ديفوار.

وأوقعت قرعة دور المجموعات، موزمبيق، في المجموعة الثانية بجوار مصر وغانا والرأس الأخضر.

وجاءت قائمة موزمبيق كالتالي: 

حراسة المرمى: إرنان سيلواني (سونجو) وإيفان أوروبال (بلاك بولز) وفاشيتينشو جواو (نامبولا)

الدفاع: أمادو مومادي (فيريفياريو دي بيرا) وبرونو لانجا (تشافيس) ودومينيجوز ماكاندزا (كوستا دي سول) وسليسيو باكو (هونكا - إنفرين) وماتولا (سونجو) وإدسون سيتوري (بانديرماسبور) وإدميلسون دوف (كايزر تشيفز) ورينيلدو ماندافا (أتلتيكو مدريد) ودافيد ماليمبانا (نواه يريفين) وفيليشيانو جوني (بلاك بولز)

الوسط: جواو بوندي (فيريفياريو دي بيرا) وإلياس بيليمبي (سونجو) وتشاكويلي مانجي (فيريفياريو دي مابوتو) وريكاردو جيماريش (تشافيس) وألفونسو أمادي (أوستيند)

الهجوم: باتشويو كينج (ساجرادا) ويتنيس أويمبو (ناسيونال ماديرا) وجيني كاتامو (سبورتينج لشبونة) وجيلدو فيلانكولوس (كوفيليا) وستانلي راتيفو (بفوردزيم)

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