ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 14

الوكيل الإخباري - ابتعد الهلال في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة 14 برصيد 38 نقطة بفارق 4 نقاط عن النصر ملاحقه المباشر .



وبات الهلال الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن .



وشهدت مباريات الجولة تحقيق الهلال فوزا كاسحا بـ 9 أهداف دون مقابل على نظيره الحزم فيما تعادل الأهلي سلبيا مع نظيره الشباب والاتفاق تعادل 1-1 مع الاتحاد وفوز النصر 3-0 على الاخدود والطائي على الرائد 4-3 والرياض على التعاون 2-1 والوحدة على الخليج 3-1 والفيحاء على الفتح 1-0 وضك على ابها 4-2 .



ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 27 نقطة، ويأتي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

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