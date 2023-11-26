الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

رويترز: مؤشرات لاستيلاء مسلحين على سفينة بخليج عدن

مصر تسلمت أسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم اليوم

أطباء بلا حدود: 4 أيام هدنة لا تكفي لنقل المساعدات

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الهلال الأحمر: أرسلنا 50 شاحنة مساعدات إلى غزة والشمال

أونروا: نحتاج 120 طنا من الوقود يوميا لتشغيل المرافق الأساسية بغزة

وول ستريت جورنال: المفاوضون يأملون تمديد الهدنة 4 أيام

"سرايا القدس" تعلن خوض مقاتليها في جنين اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي لساعات

كأنهم في منزلهم .. عائلات الأسرى المحررين التايلنديين الذين لوحوا لكاميرا المقاومة يعلقون

مصلحة سجون الاحتلال: نستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى

عاجل

مصلحة سجون الاحتلال: نستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى

الأحد، 26-11-2023 04:44 م

محمد صلاح يكشف عن الفريق الذي سيلعب له بالسعودية

11202326162623709954281 (1)


الوكيل الإخباري - كشف النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، على الفريق الذي يرغب في اللعب له بالدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

واستطاع صلاح أن يسجل 12 هدفًا و4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة، كما أصبح أول لاعب في ليفربول يسجل في المباريات الست الأولى على أرضه في موسم واحد، كما وصل إلى 200 هدف في الملاعب الإنجليزية.

أكد المصري محمد صلاح، في تصريحات لشبكة "ea" الرياضية، أنه يحلم باللعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر.

وقال صلاح، بعدما سأل عن اللاعب الذي يحلم باللعب معه: "أريد أن ألعب مع رونالدو وميسي في يوما ما".

وترغب السعودية في استقطاب النجم المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث من الممكن أن يحقق حلمه، ويشارك رونالدو خط هجوم النصر.

وكان ليفربول قد رفض عرضًا من نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لضم صلاح مقابل 150 مليون جنيه استرليني للاعب، إلا أنه لا يزال على رأس قائمة المطلوبين في السعودية، كونه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم.

ورغم ذلك، إلا أن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي في يناير قد لا يعد خيارًا متاحًا، كون اللاعب سيشارك برفقة منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا (كوت ديفوار 2023)، التي ستقام مطلع العام المقبل، ليصبح الصيف المقبل بمثابة اختبار كبير لإدارة ليفربول من أجل الحفاظ على صلاح الذي سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120232614305256011318

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 14

1120232611239885939647

آرسنال يقتنص صدارة الدوري الإنجليزي

11202326135025437399180

الكشف عن حكم مباراة النصر والهلال

1120232612231667276065 (1)

تياجو سيلفا يعتذر لجمهور تشيلسي

112023269292399500309

عرض ألماني يقرب راؤول من مغادرة ريال مدريد

1120232692040469548456

هامان يدعم أديمي: الأمر لا يستحق الدراما!

أخبار متعلقة
1120232394519644167033 (1)

تفاصيل جديدة عن مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح

112023137848469279472

بعد ثنائية كل من محمد صلاح وهالاند.. ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

112023573240275012706

مصر فضّلت ميسي على صلاح في تصويت الكرة الذهبية

1020233095021820372718

صلاح ثالث أساطير ليفربول في قائمة تاريخية

10202329132347259897996

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ 11

10202329124951331207750

سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على بريست بالدوري الفرنسي