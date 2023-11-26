محمد صلاح يكشف عن الفريق الذي سيلعب له بالسعودية

الوكيل الإخباري - كشف النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، على الفريق الذي يرغب في اللعب له بالدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



واستطاع صلاح أن يسجل 12 هدفًا و4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة، كما أصبح أول لاعب في ليفربول يسجل في المباريات الست الأولى على أرضه في موسم واحد، كما وصل إلى 200 هدف في الملاعب الإنجليزية.



أكد المصري محمد صلاح، في تصريحات لشبكة "ea" الرياضية، أنه يحلم باللعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر.



وقال صلاح، بعدما سأل عن اللاعب الذي يحلم باللعب معه: "أريد أن ألعب مع رونالدو وميسي في يوما ما".



وترغب السعودية في استقطاب النجم المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث من الممكن أن يحقق حلمه، ويشارك رونالدو خط هجوم النصر.



وكان ليفربول قد رفض عرضًا من نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لضم صلاح مقابل 150 مليون جنيه استرليني للاعب، إلا أنه لا يزال على رأس قائمة المطلوبين في السعودية، كونه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم.



ورغم ذلك، إلا أن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي في يناير قد لا يعد خيارًا متاحًا، كون اللاعب سيشارك برفقة منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا (كوت ديفوار 2023)، التي ستقام مطلع العام المقبل، ليصبح الصيف المقبل بمثابة اختبار كبير لإدارة ليفربول من أجل الحفاظ على صلاح الذي سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.

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