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الأربعاء، 27-04-2022 05:44 م

مانشستر سيتي يحقق فوزا صعبا على ريال مدريد بدوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا 
حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا صعبا على ريال مدريد بنتيجة ٤/٣ في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب الاتحاد .اضافة اعلان



وتقدم السيتي مبكرا عن طريق البلجيكي دي بروين بالدقيقة الثانية من عمر اللقاء، قبل أن يسجل البرازيلي خيسوس الهدف الثاني بالدقيقة ١١، فيما قلص الفرنسي كريم بنزيما الفارق بتسجيل الهدف الاول للريال بالدقيقة ٣٣ .

في الشوط الثاني سجل فودين الهدف الثالث للسيتي بالدقيقة ٥٣، قبل أن يعود البرازيلي فينيسيوس جونيور ويقلص الفارق للريال بالدقيقة ٥٥ .

وسجل البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الرابع للسيتي بالدقيقة ٧٤، فيما سجل بنزيما الهدف  الثالث بالدقيقة ٨٢ من ركلة جزاء، تاركا الحسم لمباراة الإياب في العاصمة الإسبانية مدريد. 

 




 

 


 

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