محمد صلاح يدخل عالم التمثيل

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن اللاعب محمد صلاح دخل عالم التمثيل في خطوة مفاجئة لم يتم الكشف عن تفاصيلها.



ذكرت الصحيفة أن نجم ليفربول بعد أبدع في الدوري الإنجليزي، اتجه إلى مجال آخر بعيداً عن كرة القدم وهو التمثيل.



وقالت: "محمد صلاح شوهد أثناء تصوير مشروع غير معروف تفاصيله في مدينة مانشستر".



وأوضحت: "ظهر الدولي المصري أثناء خروجه من سيارة أجرة خلال المشهد التمثيلي، ثم استقبله اثنين من حراس الأمن".



وأضافت: "خرج صلاح بإطلالة غير رسمية أثناء التصوير، وتجاوز حراس الأمن الأقوياء صوب حانة ذا غوريلا".



وأشارت إلى أن لاعب "الريدز" سبق له القيام ببعض الأعمال التمثيلية حيث أظهر مهاراته في عدد من إعلانات شركة بيبسي إلى جانب زملائه النجوم، ليونيل ميسي وجاك غريليش وبول بوغبا ضمن مجموعة من الأسماء الكبيرة التي ظهرت في إعلانات شركة المشروبات الغازية.





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