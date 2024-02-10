السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

القيادة الوسطى الأميركية: هاجمنا زورقين مسيرين بالبحر الأحمر

انطلاق أعمال ملتقى التعليم العالي 2024

الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 28064

وزير الخارجية المصري: زيادة رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية ستكون لها نتائج وخيمة

الاحتلال ينسف مربعا سكنيا غرب خان يونس

حماس: استمرار حصار مجمع ناصر الطبي جريمة حرب

الأردن يحذر الاحتلال من تنفيذ عملية عسكرية في رفح

الصليب الأحمر: نهاية الطفلة هند كانت مأساوية

25 عاماً من الاهتمام الملكي للوصول لرعاية صحية متكاملة

الأطرش: الأردن من الدول الرائدة بالصناعات العلاجية واللوازم الطبية

السبت، 10-02-2024 02:26 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - -تقام اليوم السبت 10-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها الديربي العربي بين الأردن وقطر على لقب بطولة كأس أمم آسيا 2023، بالإضافة إلى مباراة جنوب أفريقيا والكونغو على المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما يشهد الدوري الإسباني قمة نارية بين ريال مدريد وجيرونا في الجولة 24 من عمر المسابقة، بينما يلتقي مانشستر سيتي مع إيفرتون وليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي.
 
في حين أن الدوري الألماني يشهد قمة بين باير ليفركوزن وبايرن ميونخ، وكذلك لقاء باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي.
 
مواعيد مباريات كأس آسيا
الأردن ضد قطر – الساعة 6 مساء – على قناة SSC1 HD 

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا
جنوب أفريقيا ضد الكونغو- الساعة 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 2 Max
 
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد إيفرتون- الساعة 3:30 عصرا- على قناة beIN Sports HD 1

فولهام ضد بورنموث- الساعة 6 مساء
 
ليفربول ضد بيرنلي – الساعة 6 مساء- على قناة beIN Sports HD 1
 
لوتون تاون ضد شيفلد يونايتد – الساعة 6 مساء
 
توتنهام ضد برايتون- الساعة 6 مساء
 
وولفرهامبتون ضد برينتفورد- الساعة 6 مساء
 
نوتينجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد- الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال- الساعة 4 عصرا
 
ريال سوسييداد ضد أوساسونا – الساعة 6:15 مساء
 
ريال مدريد ضد جيرونا – الساعة 8:30 مساء – على قناة beIN Sports HD 1
 
لاس بالماس ضد فالنسيا –الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كالياري ضد لاتسيو- الساعة 5 مساء
 
روما ضد إنتر ميلان – الساعة 8 مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1
 
ساسولو ضد تورينو – الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون ضد فولسفبورج – الساعة 5:30 مساء
 
آينتراخت فرانكفورت ضد بوخوم – الساعة 5:30 مساء
 
أوجسبورج ضد لايبزيج – الساعة 5:30 مساء
 
باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ – الساعة 8:30 مساء 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس ضد ستراسبورج – الساعة 7 مساء
 
باريس سان جيرمان ضد ليل – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
فاتح قرا جمرك ضد بينديك سبور- الساعة 4 عصرا
 
جالاتا سراي ضد إسطنبول باشاك شهير- الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري
شباب بلوزداد ضد الاتحاد الرياضي السوفي – الساعة 8 مساء

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