محمد صلاح يقود ليفربول ضد أياكس لتصحيح المسار في دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره أياكس أمستردام الهولندى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، فى قمة نارية بالمجموعة الأولى ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.



ويخوض ليفربول مباراة اليوم باحثاً عن تحقيق فوزه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية بعد خسارته الثقيلة فى المباراة الأولى أمام نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف.



ويسعى محمد صلاح ورفاقه لتعويض الخسارة الأولي بالفوز على حساب أياكس من أجل استعادة فرصة فى التأهل للدور التالى، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعات بلا رصيد حتى الآن.



كما يأمل صلاح ضم فريق أياكس أمستردام الهولندي لقائمة ضحاياه فى مسابقة دوري أبطال أوروبا، خصوصا أنه لعب ضد الفريق الهولندي في مواجهتين سابقتين بقميص ليفربول، ولم يستطيع هز شباكه.



على الجانب الآخر، يخوض أياكس الهولندي المباراة متربعاً على عرش صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على رينجرز الأسكتلندي برباعية نظيفة.



وواجه ليفربول نظيره أياكس في 4 مباريات رسمية سابقة في دوري أبطال أوروبا، فاز الريدز في مباراتين، وفاز الفريق الهولندي فى مواجهة واحدة، وحسم التعادل الإيجابي مواجهة أخرى.



والتقي الفريقان فى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لعام 1966، وفاز أياكس في مباراة الذهاب بنتيجة 5-1، وتعادل الفريقان إيابا بنتيجة 2-2.



بينما فى دور المجموعات موسم 2020 فاز ليفربول ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 1-0.



كما خاص الفريقان مباراتين وديتين، ضمن بطولة أمستردام الدولية الودية، الأولى عام 2001، والثانية 2003، وفاز اياكس 3-1 في الأولى وانتهت المواجهة الاخيرة بالتعادل السلبي .

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