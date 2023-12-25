مدافع النصر يرحل في يناير.. و3 أندية تسعى لضمه

الوكيل الإخباري - ذكرت تقارير صحفية أنَّ عبد الله مادو، مدافع النصر، تقدم بطلب للرحيل عن الفريق.



وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر لها إنَّ مادو طلب الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.



وأضافت الصحيفة، أنَّ البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، أبلغ المدافع عدم حاجته له، مؤكدًا أنه لا يمانع في انتقاله، أو إعارته خلال الفترة المقبلة.



وترغب أندية الشباب، والتعاون، والاتفاق، في ضم مادو.



ويلعب مادو، 30 عامًا، مع النصر منذ موسم "2012-2013"، وخاض معه 129 مباراة، سجَّل خلالها 4 أهداف وصنع اثنين، فيما لم يشارك خلال الموسم الجاري سوى في مباراة وحيدة في دوري روشن السعودي، ومواجهتين بدوري أبطال آسيا.



يذكر أن المدافع يرتبط بعقد مع الفريق العاصمي حتى يونيو/حزيران 2025، واكتفى بالمشاركة في 3 مباريات خلال الموسم الجاري.

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