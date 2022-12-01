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الخميس، 01-12-2022 11:14 ص

مدير مكتب محمد بن سلمان يعلق على خروج السعودية من مونديال قطر

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الوكيل الإخباري -  غرد بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عقب خسارة منتخب بلاده أمام نظيره المكسيكي وتوديعه لمونديال قطر 2022.

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ونشر عساكر على صفحته الرسمية في "تويتر"، صورة للمنتخب، معلقا: "صقورنا.. أبطال المنتخب.. لكم الشكر على ظهوركم في مختلف مباريات المونديال.. وثقتنا بكم دائمة، ونتطلع للمستقبل".

 

 

 

وأعاد العساكر نشر تغريدة لوزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قال فيها: "شكرا لنجومنا ما قصرتوا.. وشكر ا لجمهورنا الغالي.. وخيرها في غيرها للجميع".

وجاء خروج المنتخب السعودي بعد خسارته أمام نظيره المكسيكي (1-2) مساء يوم الأربعاء، على استاد "لوسيل" بمدينة لوسيل القطرية، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة (C).


واحتل الأخضر السعودي المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط جاءت من الفوز التاريخي على الأرجنتين، ليودع البطولة رفقة المنتخب المكسيكي، الذي اكتفى بالمركز الثالث، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره البولندي.

 

 

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