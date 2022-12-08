الخميس 08-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن : نهايات أليمة .. لضحايا أبرياء - فيديو

الأوقاف الفلسطينية تستنكر استباحة الاحتلال لساحات الحرم الإبراهيمي

هام من وزارة العمل بشأن الحد الأدنى للأجور

الحكومة: انخفاضات واضحة على أسعار السلع محليا

وسائل إعلام أميركية: فلسطين هي الفائزة في كأس العالم 2022

بعد استقالته المفاجئة.. وفاة وزير إيراني سابق

مصدر حكومي يوضح حول بيع وتأجير أراضٍ بالمدينة الجديدة لمستثمرين

إعفاء أمين عام مجلس التعاون الخليجي من منصبه

المعاصر: 80% إنتاج زيت الزيتون من الإجمالي المتوقع للموسم

تكريم 3 عمال وطن وجدوا 20 الف دينار في طاحنة نفايات

الخميس، 08-12-2022 01:32 م

مفاجأة.. رونالدو هدد بمغادرة معسكر البرتغال

12202281241117891958


الوكيل الإخباري -  فجرت تقارير صحفية برتغالية، مفاجأة من العيار الثقيل حول قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، وكواليس وجوده على مقاعد البدلاء ضد سويسرا في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022".

ونشرت صحيفة "ريكورد" على غلافها اليوم الخميس، مانشيت بعنوان: "رونالدو هدد بالرحيل".

وكشفت الصحيفة البرتغالية، أن "الدون" هدد بالرحيل عن معسكر بلاده في كأس العالم، فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا.

ونشبت أزمة بين رونالدو والمدير الفني للمنتخب فرناندو سانتوس، خلال مواجهة كوريا الجنوبية بدور المجموعات.

سانتوس قرر استبدال رونالدو في الدقيقة 65 والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وظهر رونالدو غاضبا أثناء خروجه.

والتقطت وسائل الإعلام الكلمات التي رددها رونالدو خلال خروجه من أرض الملعب، قائلا: "أنت متعجل جدا لإخراجي".

وكان الغضب واضحا للغاية على وجه "الدون" وهو ما علق عليه المدرب خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء سويسرا، مؤكدا أنه أمر غير مقبول، وقرر على إثره معاقبة رونالدو بوضعه على دكة البدلاء في مباراة سويسرا الأخيرة.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220228124150343388971 (1)

انطلاق مباريات ربع النهائي لمونديال قطر غدا

1220228111458353847642

مفاوضات النصر ورونالدو.. غارسيا اجتمع باللاعب وحصل على موافقته المبدئية

1220228105211475638198

ريال مدريد يستجيب لمبادرة ناد أوكراني

122022893937232103901

مونديال قطر.. فيفا يعاقب السعودية

122022892513842295346

مفاجآت في التشكيلة المثالية لثمن نهائي مونديال قطر 2022

122022892030477448040

ناصر الخليفي يكشف موقفه من ضم رونالدو

أخبار متعلقة
122022685412920712660 (1)

المغرب يخوض مباراة من العيار الثقيل اليوم الثلاثاء.. الموعد والقنوات الناقلة

122022513440441917208

رفض طلب لرونالدو بشأن قضية الـ 20 مليون يورو

11202229111325793054319

الفيفا يحسم الجدل حول هدف كريستيانو رونالدو في أوروغواي

ث

فيفا: حفل افتتاح مبهر لمونديال قطر 2022

11202219121654208081553

جدول مواعيد مباريات دور المجموعات في مونديال قطر

1120221911210516041042

خبير قانوني: مانشستر يمكنه الذهاب أكثر من فسخ عقد رونالدو