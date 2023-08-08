الثلاثاء 08-08-2023
الوكيل الاخباري

بغداد تنفي تعيين رئيس لجنة تفاوضية مع الكويت يحمل الجنسية الكويتية

مصدر: فرنسا تدعم جهود استعادة الديمقراطية في النيجر

تعميم من وزارة التربية بشأن الزي المدرسي

توقيف خمسة أفراد شرطة إثر وفاة رجل على هامش أعمال الشغب في فرنسا

منظمة تحذر من تفشي الأمراض في الخرطوم بسبب الجثث المتناثرة في المدينة

ولي العهد والأميرة رجوة في منزل الباشا الطبيب رامي فراج

الأسد يصدر مرسوما رئاسيا هاما

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ينظم يوما طبيا في وادي موسى

زاهرة طبيشات تؤدِّي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن 11%

الثلاثاء، 08-08-2023 04:15 م

مقتل مشجع يؤجل لقاء أيك أثينا ودينامو زغرب

820238145056421059009 (1)


الوكيل الإخباري - قُتِلَ مشجعٌ يوناني طعنًا في ضواحي أثينا مساء أمس الإثنين، خلال شجار بين مشجعي أيك أثينا وضيفه دينامو زغرب الكرواتي، ما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تأجيل المباراة المقررة بينهما الثلاثاء في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت الشرطة القبض على 96 شخصًا حتى الآن، كاشفةً أن الرجل البالغ من العمر 22 عاماً نُقِلَ من الملعب في الضواحي إلى مستشفى في أثينا حيث توفي.

وتابعت "وقع حادث خطير خارج استاد نيا فيلاديلفيا. حيث قُتِلَ شاب يوناني طعنًا ونقل 6 جرحى إلى المستشفى".

وأصيب 8 أشخاص على الأقل من بينهم 3 من مشجعي أيك و5 كروات، ومن بين الجرحى قاصر نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بحجر في رأسه بحسب القناة التلفزيونية العامة "إي أر تي".

وقالت وكالة الأنباء اليونانية إن تحقيقاً قد بدأ وإن الموقوفين سيمثلون أمام المدعي العام الثلاثاء.

ووقع الشجار بين مشجعي الفريقين عشية اللقاء بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثالث في أثينا.

وبعد ما حدث، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بتأجيل اللقاء، قائلاً في بيانه "يويفا يستنكر الحوادث المروعة، وينتظر إلقاء القبض على المسؤولين عن هذا العمل الرهيب وتقديمهم للعدالة".

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه يبحث مع الناديين إعادة تحديد موعد المباراة ليكون الجمعة 18 أو السبت 19 آب/أغسطس.

وأبقى على موعد مباراة الإياب المقررة في زغرب في 15 آب/أغسطس، وكذلك على حظر سفر مشجعي الفريق الزائر الذي كان مُطبقاً أصلاً في مباراة الثلاثاء.

ويبلغ الفائز الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات.

وقالت وزارة حماية المواطن اليونانية إن مجموعة مشجعين من الجانبين دخلت في عراك في المنطقة القريبة من الملعب وألقى المشتبكون قنابل صوتية وحجارة وعبوات حارقة وأشياء أخرى، فيما حمل بعضهم مضارب.

وأضافت أن أعمال العنف بدأت بعد قرابة ساعة ونصف على نهاية حصة تدريبية لدينامو زغرب الذي غادر الملعب تحت حراسة الشرطة.

وأدان مجلس إدارة دينامو زغرب أعمال العنف، قائلاً "نُذَكِر أن يويفا اتخذ القرار مع الشرطة بأن تقام المباراتان دون حضور جماهير النادي الضيف".

وتابع "نحض أنصار دينامو على عدم السفر الى اليونان".

اضافة اعلان


وشابت أعمال العنف عددًا من مباريات كرة القدم اليونانية في السابق، ما دفع الحكومة العام الماضي إلى رفع العقوبة القصوى لجرائم عنف المشجعين من 6 أشهر إلى 5 أعوام نتيجة وفاة مشجع طعنًا أيضًا.

وقُتل ألكيس كامبانوس، البالغ من العمر 19 عامًا، في شباط/فبراير 2022 في مدينة سالونيكي الشمالية، خلال عراك بين مشجعي الناديين المتنافسين في المدينة، أريس تيسالونيكي وباوك.

والشهر الماضي، أدين 7 متهمين بقتله وحُكِمَ عليهم بالسجن مدى الحياة، فيما حكم على 5 آخرين بالسجن لمدة تزيد عن 19 عامًا بتهمة التواطؤ.

وكانت ثالث حالة وفاة نتيجة عنف المشجعين في غضون 3 أعوام في سالونيكي وحدها.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820238165028673355682 (1)

روديجر: إجابتي نعم عن هذا السؤال بشأن فينيسيوس

820238163028318306300 (1)

وكيل صلاح يقدم معلومة جديدة بشأن العرض السعودي

820238153340346111279

نقل مباراة السلط والحسين إلى ملعب البترا

820238153522561392478

السعودية مفتاح عودة نيمار إلى برشلونة

82023895552522058797

هل ترغب في الرحيل عن النصر؟ تاليسكا يرد

82023811219128540060

الخليفي يوجه رسالة مشفرة لمبابي

أخبار متعلقة
7202312113454400586374

متهم أمام القضاء الإسباني.. ماذا فعل مدرب ريال مدريد؟

7202312111514215661661

برشلونة يتفق مع بديل بوسكيتس

720231210471101601658 (1)

فيفا يهدد ميركاتو النصر السعودي

7202312102658605320468

رئيس برشلونة يكذّب ميسي

72023121077638039934

ميسي: سأعتزل دوليا قريبا

72023111548222727526

شاهد.. إبراهيم دياز يسجل هدفا عالميا في تدريبات ريال مدريد