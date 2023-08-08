مقتل مشجع يؤجل لقاء أيك أثينا ودينامو زغرب

الوكيل الإخباري - قُتِلَ مشجعٌ يوناني طعنًا في ضواحي أثينا مساء أمس الإثنين، خلال شجار بين مشجعي أيك أثينا وضيفه دينامو زغرب الكرواتي، ما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تأجيل المباراة المقررة بينهما الثلاثاء في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وأعلنت الشرطة القبض على 96 شخصًا حتى الآن، كاشفةً أن الرجل البالغ من العمر 22 عاماً نُقِلَ من الملعب في الضواحي إلى مستشفى في أثينا حيث توفي.



وتابعت "وقع حادث خطير خارج استاد نيا فيلاديلفيا. حيث قُتِلَ شاب يوناني طعنًا ونقل 6 جرحى إلى المستشفى".



وأصيب 8 أشخاص على الأقل من بينهم 3 من مشجعي أيك و5 كروات، ومن بين الجرحى قاصر نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بحجر في رأسه بحسب القناة التلفزيونية العامة "إي أر تي".



وقالت وكالة الأنباء اليونانية إن تحقيقاً قد بدأ وإن الموقوفين سيمثلون أمام المدعي العام الثلاثاء.



ووقع الشجار بين مشجعي الفريقين عشية اللقاء بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثالث في أثينا.



وبعد ما حدث، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بتأجيل اللقاء، قائلاً في بيانه "يويفا يستنكر الحوادث المروعة، وينتظر إلقاء القبض على المسؤولين عن هذا العمل الرهيب وتقديمهم للعدالة".



وأشار الاتحاد القاري إلى أنه يبحث مع الناديين إعادة تحديد موعد المباراة ليكون الجمعة 18 أو السبت 19 آب/أغسطس.



وأبقى على موعد مباراة الإياب المقررة في زغرب في 15 آب/أغسطس، وكذلك على حظر سفر مشجعي الفريق الزائر الذي كان مُطبقاً أصلاً في مباراة الثلاثاء.



ويبلغ الفائز الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات.



وقالت وزارة حماية المواطن اليونانية إن مجموعة مشجعين من الجانبين دخلت في عراك في المنطقة القريبة من الملعب وألقى المشتبكون قنابل صوتية وحجارة وعبوات حارقة وأشياء أخرى، فيما حمل بعضهم مضارب.



وأضافت أن أعمال العنف بدأت بعد قرابة ساعة ونصف على نهاية حصة تدريبية لدينامو زغرب الذي غادر الملعب تحت حراسة الشرطة.



وأدان مجلس إدارة دينامو زغرب أعمال العنف، قائلاً "نُذَكِر أن يويفا اتخذ القرار مع الشرطة بأن تقام المباراتان دون حضور جماهير النادي الضيف".



وتابع "نحض أنصار دينامو على عدم السفر الى اليونان".

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وشابت أعمال العنف عددًا من مباريات كرة القدم اليونانية في السابق، ما دفع الحكومة العام الماضي إلى رفع العقوبة القصوى لجرائم عنف المشجعين من 6 أشهر إلى 5 أعوام نتيجة وفاة مشجع طعنًا أيضًا.



وقُتل ألكيس كامبانوس، البالغ من العمر 19 عامًا، في شباط/فبراير 2022 في مدينة سالونيكي الشمالية، خلال عراك بين مشجعي الناديين المتنافسين في المدينة، أريس تيسالونيكي وباوك.



والشهر الماضي، أدين 7 متهمين بقتله وحُكِمَ عليهم بالسجن مدى الحياة، فيما حكم على 5 آخرين بالسجن لمدة تزيد عن 19 عامًا بتهمة التواطؤ.



وكانت ثالث حالة وفاة نتيجة عنف المشجعين في غضون 3 أعوام في سالونيكي وحدها.

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