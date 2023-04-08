منتخب السيدات يخسر أمام بوتان بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد

الوكيل الاخباري - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، أمام نظيره منتخب بوتان في مباراة أقيمت السبت، في أوزبكستان، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي قبل أن يسجل منتخب بوتان هدفين متتاليين، ليرد عليه منتخبنا بهدف من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بخسارة منتخبنا 1-2.



وتجمد رصيد منتخبنا عند 3 نقاط من فوز على تيمور الشرقية، وخسارة أمام بوتان، بانتظار مباراته الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب أوزبكستان، لتحديد هوية المنتخب المتأهل للدور الثاني من التصفيات.

