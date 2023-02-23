منتخب كرة السلة يُلاقي الهند الجمعة لحسم تأهله لكأس العالم

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة عند الساعة الثالثة والنصف من مساء الجمعة مع مضيفه المنتخب الهندي في النافذة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم والتي تقام منافستها العام الحالي في كل من إندونيسيا واليابان والفلبين.



ويتطلع المنتخب الوطني إلى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي، من خلال الفوز على المنتخب الهندي وقبيل مواجهة الفلبين الأخيرة في هذه التصفيات الاثنين المقبل.



وأجرى المنتخب الوطني بقيادة المدرب وسام الصوص خلال اليومين الماضيين حصص تدريبية قسمت على فترتين صباحية ومسائية في صالة شري كانتيريفا - محتضنة اللقاء -.



وأشار المدرب وسام الصوص، للجنة الأولمبية، إلى أهمية تحقيق الفوز على الهند وحسم التأهل إلى كأس العالم، موضحا أن التدريبات الماضية شهدت تطبيق الأساليب الفنية المراد الاعتماد عليها في مباراة الهند.





وقال الصوص: "مباراة الهند مهمة للغاية وهي بوابة العبور لكأس العالم، خضنا معسكراً في تونس واستفدنا منه كثيراً لاسيما من خلال المباريات التي لعبنها قبل التوجه إلى الهند".



وغاب كابتن المنتخب الوطني، زيد عباس، عن تدريبات المنتخب الوطني يومي الأربعاء والخميس بسبب تعرضه "لنزلة برد" كما غاب اللاعب هاشم عباس عن تدريبات الخميس لشعوره ببعض التعب حيث من المنتظر أن يعود اللاعبين إلى المران المسائي والأخير قبل لقاء الهند الجمعة.





والتحق اللاعب أحمد الدويري بتشكيلة المنتخب الوطني قادماً من تركيا وخاض الأربعاء مرانه الأول مع المنتخب الوطني.



وأشار "الدويري" إلى أن معنويات لاعبي المنتخب عالية جداً من أجل حسم التأهل وتحقيق الانتصار ومعبراً عن تقديره للجماهير الأردنية على مساندتها لصقور الأردن طيلة مرحلة التصفيات.



ويتصدر المنتخب اللبناني ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة يليه المنتخب النيوزيلندي برصيد 14 نقطة وكلا المنتخبين سبق وأن حسما تأهلهما، فيما يحتل المنتخب الفلبيني ثالثاً برصيد 13 نقطة وهو المتأهل مسبقاً لاعتباره إحدى الدول المستضيفة لكأس العالم المقبلة والسعودية خامساً برصيد 10 نقاط وأخيراً المنتخب الهندي برصيد 8 نقاط، والأخير فقد فرصته في التأهل وبقيت البطاقة الأخيرة المؤهلة بين الأردن والسعودية.



ويكفي المنتخب الوطني الفوز على الهند في مباراة الجمعة من أجل حسم تأهله لكأس العالم أو خسارة السعودية أمام نيوزيلندا وهي المباراة التي تنطلق قبل مباراة المنتخب الوطني مع الهند بـ 4 ساعات.





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