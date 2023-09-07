مواجهات قوية . . مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 7 - 9 - 2023 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها فرنسا ضد إيرلندا في تصفيات أمم أووربا 2024، فضلا عن مواجهات تصفيات أمم أفريقيا أهمها الجزائر ضد تنزانيا.



مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

كازاخستان X فنلندا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD



ليتوانيا X الجبل الأسود – الساعة 7 مساء



صربيا X المجر – الساعة 9:45 مساء



الدانمارك X سان مارينو – الساعة 9:45 مساء



سلوفينيا X إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء



التشيك X ألبانيا – الساعة 9:45 مساء



هولندا X اليونان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD



فرنسا X إيرلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD



بولندا X جزر فاروه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD



مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية

باراجواي X بيرو – الساعة 1:30 صباحا



كولومبيا X فنزويلا – الساعة 2 صباحا



مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

غانا X جمهورية إفريقيا الوسطى – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 6 HD

أنجولا X مدغشقر – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 7 HD



الجزائر X تنزانيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 6 HD



تونس X بوتسوانا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 7 HD



النيجر X أوغندا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 8 HD



مواعيد مباريات دولية ودية

بنجلادش X أفغانستان – الساعة 1 ظهرا



قطر X كينيا - الساعة 6:15 مساء



بلغاريا X إيران - الساعة 7 مساء



النرويج X الأردن - الساعة 8 مساء



النمسا X مولدوفا - الساعة 9:30 مساء



ويلز X كوريا الجنوبية - الساعة 9:45 مساء

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