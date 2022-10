مواجهات مثيرة .. مواعيد مباريات اليوم الاحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 23 - 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، فضلا عن مواجهات الدوري المصري.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون X ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium



ليدز يونايتد X فولهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium



ساوثهامتون X آرسنال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



أستون فيلا X برينتفورد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD



توتنهام X نيوكاسل يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إسبانيول X إلتشي – الساعة 3 ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD



ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD



جيرونا X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD



فياريال X ألميريا – الساعة 7:30 مساء



برشلونة X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساءا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أودينيزي X تورينو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1



بولونيا X ليتشي – الساعة4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



أتلانتا X لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



روما X نابولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوخوم X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا



هيرتا برلين X شالكه 04 – الساعة 6:30 مساء





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أنجيه X رين – الساعة2 ظهرا



كليرمون فوت 63 X ستاد بريست 29 – الساعة 4 عصرا



ستاد ريمس X أوكسير – الساعة 4 عصرا



تولوز X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا



تروا X لوريان – الساعة 4 عصرا



نيس X نانت – الساعة 6 عصرا



ليل X موناكو – الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز X المصري البورسعيدي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport 1

سيراميكا كليوباترا X الزمالك – الساعة 6 مساء على قناة on time sport 2

الأهلي X أسوان – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1

