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الأحد، 23-10-2022 03:34 م

مواجهات مثيرة .. مواعيد مباريات اليوم الاحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الأحد 23 - 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، فضلا عن مواجهات الدوري المصري.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون X ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium 

ليدز يونايتد X فولهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium 

ساوثهامتون X آرسنال  – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

أستون فيلا X برينتفورد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD 

توتنهام X نيوكاسل يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                           

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إسبانيول X  إلتشي – الساعة 3 ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD 

ريال بيتيس X  أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD 

جيرونا  X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD 

فياريال X ألميريا – الساعة 7:30 مساء     

برشلونة X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساءا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أودينيزي X تورينو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1   

بولونيا  X ليتشي – الساعة4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1  

أتلانتا  X لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1   

روما   X نابولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني  
بوخوم X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا               

هيرتا برلين X شالكه 04 – الساعة 6:30 مساء   
 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
أنجيه X رين – الساعة2 ظهرا       

كليرمون فوت 63 X  ستاد بريست 29 – الساعة 4 عصرا                

ستاد ريمس X أوكسير – الساعة 4 عصرا

تولوز X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا           

تروا X لوريان – الساعة 4 عصرا          

نيس X نانت – الساعة 6 عصرا             

ليل X موناكو – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
بيراميدز X المصري البورسعيدي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport 1
سيراميكا كليوباترا X الزمالك – الساعة 6 مساء على قناة on time sport 2
الأهلي  X أسوان – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1

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