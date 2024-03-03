الأحد 03-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 03-03-2024 02:55 م

مواعـيد مباريات الـيوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 3 - 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فضلا عن أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
اتحاد الجزائر X سوبر سبورت يونايتد – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1   

مودرن فيوتشر X الهلال – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 9       

النادي الإفريقي X أكاديميكا لوبيتو – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6   

ريفرز يونايتد X دريمز – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2   

ديابل نوار X سيخوخون يونايتد – الساعة 7 مساء  

الزمالك X سوار كويا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6         

ساجرادا اسبيرانسا X ابوسليم – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 9        

نهضة بركان X الملعب المالي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 9   

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
بيرنلي X  بورنموث – الساعة 4 عصرا              

مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 


 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
فياريال X غرناطة – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 

أتلتيكو مدريد  X ريال بيتيس – الساعة 6:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 3 

ريال مايوركا X جيرونا – الساعة 7:308 مساء على قناةbeIN Sports HD 3                    
أتلتيك بيلباو X برشلونة – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
هيلاس فيرونا X ساسولو – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1       
فروسينوني X ليتشي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1               
إمبولي X كالياري – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2             
أتلانتا  X بولونيا – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                       
نابولي  X يوفنتوس – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                        
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  
كولن   X باير ليفركوزن – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5               
هوفنهايم X  فيردر بريمن – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2                        
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  
تولوز  X نيس – الساعة 3 ظهرا              

مونبلييه X ستراسبورج – الساعة 5 عصرا                  

نانت X ميتز – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 8                          
ستاد بريست X لوهافر – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2             

رين X لوريان – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4         

ليون X لانس – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4   

مواعيد مباريات الدوري التركي  
إسطنبول باشاك شهير X سامسون سبور – الساعة 1:30 ظهرا           

بينديك سبور X قونيا سبور – الساعة 1:30 ظهرا                 

بشكتاش X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

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