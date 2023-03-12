الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 12-03-2023 01:21 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 12-3-2023 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها لقاء أرسنال وفولهام بالجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ومباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة بالجولة الـ 25 من مسابقة الليجا. 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
وست هام X أستون فيلا – 5 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

فولهام X أرسنال – 5 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد X ساوثهامبتون – 5 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
 
نيوكاسل يونايتد X وولفرهامبتون – 7.30 مساء - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 
ريال مايوركا X ريال سوسيداد – 4 مساء - beIN Sports HD 1

إشبيلية X ألميريا – 6.15 مساء - beIN Sports HD1

فياريال X ريال بيتيس – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1
 
أتلتيك بيلباو X برشلونة – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 
ليتشي X تورينو – 2.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

هيلاس فيرونا X مونزا – 5 مساء - AD SPORTS Premium 2

كريمونيزي X فيورنتينا – 5 مساء - AD SPORTS Premium 1
 
روما X ساسولو – 8 مساء - AD SPORTS Premium 1
 
يوفنتوس X سامبدوريا – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني 
فرايبورج X هوفنهايم – 5.30 مساء 

فيردر بريمن X باير ليفركوزن – 7.30 مساء 

فولفسبورج X يونيون برلين – 9.30 مساء 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
كليرمون فوت X لانس – 3 ظهرًا 

أجاكسيو X مونبلييه – 5 مساء 

أنجيه X تولوز –5 مساء 
 
لوريان X تروا – 5 مساء 
 
نانت X نيس – 5 مساء
 
موناكو X ستاد ريمس – 7.05 مساء 
 
مارسيليا X ستراسبورج – 10.45 مساء 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
 

أسوان X فيوتشر – 4 مساء – ONTime Sports
 
الزمالك X إنبي – 8 مساء - ONTime Sports

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ملاعب 

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