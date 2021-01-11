مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري_ تقام اليوم الاثنين 11-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة الإسماعيلي مع الرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الرجاء المغربى × الإسماعيلي – التاسعة مساء – على قناة AD SPORTS 1 HD
كأس الاتحاد الإنجليزى
ستوكبورت × وست هام يونايتد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إلتشى × خيتافى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
هويسكا × ريال بيتيس – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
سبيزيا × سامبدوريا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري المصري
بيراميدز × وادى دجلة – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت
المصدر : ملاعب