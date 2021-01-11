مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري_ تقام اليوم الاثنين 11-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة الإسماعيلي مع الرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".





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كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الرجاء المغربى × الإسماعيلي – التاسعة مساء – على قناة AD SPORTS 1 HD



كأس الاتحاد الإنجليزى

ستوكبورت × وست هام يونايتد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إلتشى × خيتافى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

هويسكا × ريال بيتيس – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سبيزيا × سامبدوريا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري المصري

بيراميدز × وادى دجلة – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت







المصدر : ملاعب



