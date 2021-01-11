الإثنين 11-01-2021
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الإثنين، 11-01-2021 08:58 ص

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري_ تقام اليوم الاثنين 11-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة الإسماعيلي مع الرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

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كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الرجاء المغربى × الإسماعيلي – التاسعة مساء – على قناة AD SPORTS 1 HD   

كأس الاتحاد الإنجليزى
ستوكبورت × وست هام يونايتد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إلتشى × خيتافى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
هويسكا × ريال بيتيس – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
سبيزيا × سامبدوريا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري المصري
بيراميدز × وادى دجلة – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت


 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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