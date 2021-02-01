الإثنين 01-02-2021
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الإثنين، 01-02-2021 09:04 ص

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ يقام اليوم الاثنين 1-2-2021، عدد كبير من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة سبورتنج لشبونة وبنفيكا في قمة منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري البرتغالى، بالإضافة إلى لقاء ريال بيتيس مع أوساسونا في ختام الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال بيتيس × أوساسونا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
سانتا كلارا × بيلينينسيش – السابعة مساء
بورتو  × ريو آفى – التاسعة مساء – على قناة Sport TV 2 Potugal
موريرينسي × سبورتنج براجا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة Sport TV 3 Potugal
سبورتنج لشبونة × بنفيكا – الحادية عشر مساء – على قناة Sport TV 1 Potugal

مواعيد مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزى
واتفورد × كوينز بارك رينجرز – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports Connect   

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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