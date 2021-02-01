مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ يقام اليوم الاثنين 1-2-2021، عدد كبير من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة سبورتنج لشبونة وبنفيكا في قمة منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري البرتغالى، بالإضافة إلى لقاء ريال بيتيس مع أوساسونا في ختام الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.





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مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس × أوساسونا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

سانتا كلارا × بيلينينسيش – السابعة مساء

بورتو × ريو آفى – التاسعة مساء – على قناة Sport TV 2 Potugal

موريرينسي × سبورتنج براجا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة Sport TV 3 Potugal

سبورتنج لشبونة × بنفيكا – الحادية عشر مساء – على قناة Sport TV 1 Potugal



مواعيد مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزى

واتفورد × كوينز بارك رينجرز – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports Connect

المصدر : ملاعب



