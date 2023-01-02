الإثنين 02-01-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للأمن السيبراني يُطلق سلسلة تدريبية خاصة بالبطولة الوطنية لمحاربي السايبر

الملك: العام الحالي هو عام تنفيذ خطط التحديث

الخصاونة: الحكومة لن ترفع سعر الكاز محليا حتى لو ارتفع عالميا

صرف رصيد الضمان الادخاري على التعليمات السابقة لاكثر من 100 ألف مؤمن والعمل جارٍ لاستكمال الطلبات

الاحصاءات: موظفي مسح السكان يحملون "باجات" تؤكد هويتهم

الصناعة والتجارة: انخفاض 14 سلعة غذائية وارتفاع 9 الشهر الماضي

وزير الصحة: عطلة المدارس والجامعات ستخفض إصابات الفيروس المخلوي

لجنة تسعير المحروقات لـ "الوكيل": تسعيرة للكاز ستصدر بالسعر الجديد

كما انفرد الوكيل الاخباري.. 5% نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2023

بعد توجيه جلالة الملك.. كم سينخفض سعر تنكة الكاز ؟

الإثنين، 02-01-2023 01:34 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 2 - 1 - 2023 عدد من المباريات المهمة، على رأسها مواجهة برينتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباريات الدوري المصري أهمها الأهلي مع بيراميدز والزمالك مع أسوان.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برينتفورد X ليفربول – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                  
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  
ستراسبورج X تروا – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports Connect                 
ليل  X ستاد ريمس – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports Connect        

مونبلييه X مارسيليا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connect                    

رين X نيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports Connect                   

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  
الداخلية X  المصري البورسعيدي – الساعة 2:45 عصرا على قناة on time sport 2

أسوان X الزمالك – الساعة 3:45 عصرا على قناة on time sport 1                       

الأهلي X بيراميدز – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1                    

الاتحاد السكندري X إنبي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 2

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ملاعب 

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