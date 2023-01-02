مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 2 - 1 - 2023 عدد من المباريات المهمة، على رأسها مواجهة برينتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباريات الدوري المصري أهمها الأهلي مع بيراميدز والزمالك مع أسوان.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برينتفورد X ليفربول – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستراسبورج X تروا – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports Connect
ليل X ستاد ريمس – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports Connect
مونبلييه X مارسيليا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connect
رين X نيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الداخلية X المصري البورسعيدي – الساعة 2:45 عصرا على قناة on time sport 2
أسوان X الزمالك – الساعة 3:45 عصرا على قناة on time sport 1
الأهلي X بيراميدز – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1
الاتحاد السكندري X إنبي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 2
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