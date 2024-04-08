مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 8 - 4 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الهلال ضد النصر في نصف كأس السوبر السعودي، فضلا مواجهة الأهلي مع إنبي بالدوري المصري.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



أودينيزي X إنتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي X إنبي – الساعة 11 مساء على قناة on time sport



مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة

الاتحاد X الوحدة – الساعة 8 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD



الهلال X النصر – الساعة 10:30 مساء على قناة SSC1 HD



ملاعب

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