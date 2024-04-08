الإثنين 08-04-2024
الوكيل الاخباري
 

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

الجمارك: 138 ألف مركبة قادمة عبر مركز حدود العمري منذ بداية العام الحالي

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة

%89 اشغال فنادق العقبة في العيد و62% في البحر الميت

وزارة الصحة توضح آلية دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 33207

صدور إرادة ملكية سامية

صحة غزة: 32 شهيدا بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

تحديد دوام تلفريك عجلون في العيد وتعديل على العطلة

الغذاء والدواء : استمرار الرقابة وإنجاز المعاملات وتحليل العينات خلال العيد

الإثنين، 08-04-2024 03:28 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 8 - 4 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الهلال ضد النصر في نصف كأس السوبر السعودي، فضلا مواجهة الأهلي مع إنبي بالدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

أودينيزي X إنتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
الأهلي X إنبي – الساعة 11 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة 
الاتحاد X الوحدة – الساعة 8 مساء على قناة  SSC EXTRA 1 HD

الهلال X النصر – الساعة 10:30 مساء على قناة  SSC1 HD

ملاعب 

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