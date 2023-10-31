مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مواجهة النصر ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين، فضلا عن مباريات قوية في كأس مصر على رأسها المريخ أمام الرباط والأنوار.



مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

الفتح X الشباب – الساعة 3:15 ظهرا على قناة SSC HD



التعاون X الوحدة – الساعة 3:15 ظهرا على قناة 2 SSC HD



النصر X الاتفاق – الساعة 5:45 مساء على قناة 1 SSC HD



الفيحاء X الاتحاد – الساعة 5:45 مساء على قناة 2 SSC HD



الأهلي X أبها – الساعة 9مساء على قناة SSC HD



مواعيد مباريات كأس ألمانيا

هومبورج 08 X جروتر فيورث – الساعة 8 مساء



سانت باولي X شالكه 04 – الساعة 8 مساء



شتوتجارت X يونيون برلين – الساعة 8 مساء



فولفسبورج X لايبزيج – الساعة 8 مساء



أرمينيا بيليفيلد X هامبورج – الساعة 10:45 مساء



بوروسيا مونشنجلادباخ X هايدنهايم – الساعة 10:45 مساء



اونترهاتشينج X فورتونا دوسلدورف – الساعة 10:45 مساء



كايزرسلاوترن X كولن – الساعة 10:45 مساء



مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

كريمونيزي X تشيتاديللا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1



ساليرنيتانا X سامبدوريا – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports Premium 1



بولونيا X هيلاس فيرونا – الساعة 11 مساء على قناة AD Sports Premium 1



مواعيد مباريات كأس مصر



اتحاد الشرطة X ليفيلز – الساعة 3:30 ظهرا



الو ايجبت X إسكو – الساعة 3:30 ظهرا



النصر X اورانج – الساعة 3:30 ظهرا



مصر للتأمين X المعادي واليخت – الساعة 3:30 ظهرا



الطيران X المرج – الساعة 2:30 ظهرا



اللجنة الرياضية للتربية والتعليم X حلوان العام – الساعة 3:30 ظهرا



الإنتاج الحربي X شبرا الخيمة البلاستيك – الساعة 3:30 ظهرا



العبور X القناطر الخيرية – الساعة 3:30 ظهرا



بهتيم X هليوبوليس – الساعة 3:30 ظهرا



الترسانة X البطل الاوليمبي – الساعة 3:30 ظهرا



مركز التنمية الشبابية بتلا X الصيد بالدقي – الساعة 3:30 ظهرا



تيم اف سي X حدائق الاهرام – الساعة 3:30 ظهرا



إيسترن كومباني X الإعلاميين – الساعة 3:30 ظهرا



الحمام X السلوم – الساعة 3:30 ظهرا



سبورتنج X المصرى بالسلوم – الساعة 3:30 ظهرا



ألعاب دمنهور‏ X سبورتنج كاسل – الساعة 3:30 ظهرا



مالية كفر الزيات X سمنود – الساعة 3:30 ظهرا



الصيد بالمحلة X مركز شباب بسيون – الساعة 3:30 ظهرا



كفر الشيخ‏ X مركز شباب قلين – الساعة 3:30 ظهرا



المنصورة X السنبلاوين – الساعة 3:30 ظهرا



رأس البر X م ش منية سمنود – الساعة 3:30 ظهرا



بلبيس‏ X الشرقية – الساعة 3:30 ظهرا



المريخ X الرباط والأنوار‏ – الساعة 3:30 ظهرا



بورفؤاد X منتخب السويس – الساعة 3:30 ظهرا



الفيوم X توت عنخ امون – الساعة 3:30 ظهرا



الواسطى X بني سويف‏ – الساعة 3:30 ظهرا



أسمنت أسيوط X أبو تيج – الساعة 3:30 ظهرا



م ش مغاغة X شبان مسلمين أسيوط – الساعة 3:30 ظهرا



ديروط X القوصية – الساعة 3:30 ظهرا

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