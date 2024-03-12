الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 12-03-2024 03:31 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 12 - 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة الاتحاد ضد الهلال في دوري أبطال آسيا.

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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
آرسنال X بورتو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2           

برشلونة X  نابولي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1        


مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
أولسان هيونداي X جيونبك هيونداي موتورز – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN SPORTS AFC    

الاتحاد السعودي X الهلال السعودي – الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS AFC    


مواعيد مباريات كأس ألمانيا
ساربروكين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 10:30 مساء   

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الجونة X الزمالك – الساعة 10:30 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD   

البنك الأهلي X الأهلي – الساعة 10:30 مساء على قناة ON Time Sports 2 HD   

زد اف سي X المصري البورسعيدي – الساعة 10:30 مساء على قناة ON Time Sports 3 HD

 

ملاعب

 


 




 

 


 

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