مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 31-10-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها، قمة الدوري الأروني بين الوحدات والفيصلي، ومواجهة وست هام ضد ليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وبرشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، وبايرن ميونخ ضد كولن في الدوري الألماني، بالإضافة إلى العديد من المواجهات القوية فى مسابقة الدوري المصري.



مواعيد مباريات دوري المحترفين

الوحدات × الفيصلي - الساعة 5 مساء - الرياضية الأردنية

الرمثا × الصريح - الساعة 7:30 مساء - الرياضية الأردنية



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة



شيفيلد يونايتد× مانشستر سيتي، تقام في الثالثة والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



بيرنلي × تشيلسي، تقام في السادسة عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1



ليفربول × وست هام يونايتد، تقام في الثامنة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة



ريال مدريد × هويسكا، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1



أتلتيك بيلباو × إشبيلية، تقام في السادسة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3



أوساسونا × أتلتيكو مدريد، تقام في الثامنة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة bein 3.



ديبورتيفو ألافيس × برشلونة، تقام في الحادية عشر مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة



كروتوني × أتلانتا، تقام في الخامسة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

انتر ميلان × بارما، تقام في الثامنة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4



بولونيا × كالياري، تقام في الحادية عشر إلا الربع مساء، وتذاع عبر beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة



آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن، تقام في الخامسة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 9 FR



كولن × بايرن ميونيخ، تقام في الخامسة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 7 FR



أرمينيا بيليفيلد × بوروسيا دورتموند، تقام في الخامسة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 8 FR



أوجسبورج × ماينز 05، تقام في الخامسة والنصف عصرا



بوروسيا مونشنجلادباخ × لايبزيج، تقام في الثامنة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 FR

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة



رين × ستاد بريست 29، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

نانت × باريس سان جيرمان، تقام في الحادية عشر مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان



الهلال × ضمك، تقام في السادسة إلا عشر دقائق، وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD

أبها × الاتفاق، تقام في السادسة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD

الاتحاد × الأهلي، تقام في الثامنة إلا عشر دقائق مساءا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة



سموحة × نادي مصر، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة ON Sport



بيراميدز × المقاولون العرب، تقام في السادسة والنصف مساءا، وتذاع عبر قناة ON Sport



طلائع الجيش × الأهلي، تقام في التاسعة مساءا، وتذاع عبر قناة ON Sport







اضافة اعلان



المصدر : ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة