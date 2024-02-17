مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 17-2-2024 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات بملاعب العالم، يتصدرها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره برينتفورد، بالإضافة إلى القمة النارية في الدوري الإنجليزي بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي.



كما يخوض الدولى المصري مصطفى محمد، المحترف في صفوف نانت مواجهة نارية بالدوري الفرنسي أمام فريق باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برينتفورد × ليفربول – الثالثة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1



بيرنلى × أرسنال – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 1



فولهام × أستون فيلا – السادسة مساء



نيوكاسل يونايتد × بورنموث – السادسة مساء



نوتينجهام فورست × وست هام يونايتد – السادسة مساء



توتنهام × وولفرهامبتون – السادسة مساء



مانشستر سيتى × تشيلسي – الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × لاس بالماس – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3



أوساسونا × قادش – السادسة والربع مساء



سيلتا فيجو × برشلونة – الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3



فالنسيا × إشبيلية – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 3

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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولى × جنوى – الخامسة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1



هيلاس فيرونا × يوفنتوس – الثامنة مساء



أتالانتا × ساسولو – الحادية عشر إلا ربع مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج × بوروسيا دورتموند – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 6



ماينز × أوجسبورج – الخامسة والنصف مساء



هوفنهايم × يونيون برلين – الخامسة والنصف مساء



هايدنهايم × باير ليفركوزن – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 5



دارمشتات × شتوتجارت – الخامسة والنصف مساء



لايبزيج × بوروسيا مونشنجلادباخ – الثامنة والنصف مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل × لوهافر – ااسابعة مساء



نانت × باريس سان جيرمان – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري السعودي

الحزم × الفيحاء – الخامسة مساء



النصر × الفتح – الثامنة مساء

ملاعب