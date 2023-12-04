مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الاثنين 4 - 12 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.
دوري أبطال آسيا
القوة الجوية العراقي X أولماليك الأوزبكستاني – الساعة 3 عصراً
السد القطري X ناساف كارشي الأوزبكستاني – الساعة 7 مساء
الفيصلي الأردني X الشارقة الإماراتي – الساعة 7 مساء
مومباي الهندي X نافباخور الأوزبكستاني – الساعة 7 مساء
الهلال X نساجي مازاندران الإيراني – الساعة 7 مساء -beIN Sports AFC 1 HD
الاتحاد السعودي X سباهان الإيراني – الساعة 9 مساء- beIN Sports AFC 2 HD
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو X قادش – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي
تورينو X أتالانتا - الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري البرتغالي
سبورتنج لشبونة X جل فيسنتي – الساعة 11:15 مساء
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