مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الاثنين 4 - 12 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.



دوري أبطال آسيا

القوة الجوية العراقي X أولماليك الأوزبكستاني – الساعة 3 عصراً

السد القطري X ناساف كارشي الأوزبكستاني – الساعة 7 مساء

الفيصلي الأردني X الشارقة الإماراتي – الساعة 7 مساء

مومباي الهندي X نافباخور الأوزبكستاني – الساعة 7 مساء

الهلال X نساجي مازاندران الإيراني – الساعة 7 مساء -beIN Sports AFC 1 HD

الاتحاد السعودي X سباهان الإيراني – الساعة 9 مساء- beIN Sports AFC 2 HD



الدوري الإسباني

سيلتا فيجو X قادش – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

تورينو X أتالانتا - الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة X جل فيسنتي – الساعة 11:15 مساء

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ملاعب