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الخميس، 28-03-2024 03:16 م

مودريتش: قضيت أياما رائعة في مصر

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الوكيل الإخباري - وجه النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش رسالة أخيرة قبل رحيله عن مصر، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

وأشاد مودريتش، قائد منتخب كرواتيا ونجم ريال مدريد، بالأيام التي قضاها في مصر خلال البطولة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي وتواصلت فعالياتها حتى أمس الثلاثاء.

وكتب مودريتش على حسابه بتطبيق "إنستجرام" اليوم الأربعاء "أيام قليلة رائعة في مصر"، وأرفقها بصورة له بقميص المنتخب الكرواتي، الذي توج بلقب المسابقة عقب فوزه (4-2) على نظيره المصري في المباراة النهائية، التي جرت بينهما على ستاد مصر الأولمبي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحظي منشور مودريتش بتفاعل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث حصل على أكثر من 412 ألف إعجاب و2500 تعليق، بعد ساعات قليلة فقط من نشره.

وكان مودريتش، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2018، ضمن نجوم المنتخب الكرواتي الذين قاموا بزيارة منطقة الأهرامات يوم الأحد الماضي، حيث استعرض مهاراته الفنية برفقة زملائه هناك وحرص على نشر صورة له في المنطقة الأثرية الشهيرة.

وجاءت مشاركة المنتخب الكرواتي في البطولة الودية ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية برفقة منتخبات إسبانيا وإيطاليا وألبانيا.

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