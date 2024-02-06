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الثلاثاء، 06-02-2024 02:57 م

موعد أولى مباريات الهلال الرسمية في المملكة أرينا

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين عن موعد أولى مباريات الهلال الرسمية، على ملعبه الجديد "المملكة أرينا".

ويستعد ملعب المملكة أرينا، لاستضافة مواجهة من العيار لثقيل بين الهلال أمام نظيره النصر، مساء يوم الخميس المقبل، في ختام بطولة كأس موسم الرياض 2024.

ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فإن الهلال سيلعب أولى مبارياته الرسمية على ملعب "المملكة أرينا" في 18 فبراير/شباط الجاري أمام الرائد، في انتظار اعتماد رابطة دوري المحترفين السعودي نقل المباراة إليه.

ويعود الهلال إلى مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بعد فترة التوقف الدولي بمباراة أمام الرائد، ضمن منافسات الجولة 20 من البطولة المحلية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، يليه النصر برصيد 46 نقطة، ثم أهلي جدة في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

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