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السبت، 15-04-2023 11:28 ص

ميسي يتحكم في مصير 3 صفقات لبرشلونة

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الوكيل الإخباري - يلعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، دورا في قرار برشلونة بضم 3 صفقات خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس، الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير بأنه يدرس العودة إلى برشلونة عبر صفقة مجانية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا تخطط لعودة ميسي في الموسم المقبل، لكن لا يزال قانون اللعب المالي النظيف يمثل العقبة الكبرى.

وبسبب تلك العقبة ستتحكم صفقة ميسي في مصير 3 تعاقدات محتملة للنادي الكتالوني، الصيف المقبل.

ويضع برشلونة أولوية لضم ميسي، بالإضافة إلى إينييجو مارتينيز (أتلتيك بيلباو)، وإلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) عبر صفقات مجانية.

في المقابل، فإن التعاقد مع الثلاثي البرازيلي فيتور روكي، والبلجيكي يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد)، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج (تشيلسي)، سيعتمد على الأموال المتبقية بناء على وصول ميسي أم لا.

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