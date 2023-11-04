ميسي يُحرج رئيس نادي برشلونة الاسباني

الوكيل الإخباري - أشارت تسريبات صحفية أن حفل جائزة الكرة الذهبية في باريس شهيد لقطة مُحرجة بين رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وأبدى لابورتا رغبته في التقاط صورة تذكارية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن الأخير قرر تجاهله.



وأكدت التقارير أن ميسي لا يزال يحمل مشاعر خيبة واستياء بسبب طريقة رحيله عن برشلونة وهو الأمر الذي يجعله غير مستعدًا لمنح لابورتا أي من البريق الإعلامي في تلك اللحظة.



بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن ميسي يسعى إلى تأكيد رفضه للرئيس الحالي أمام جماهير برشلونة، التي لا تزال تحمل الحزن على رحيله بعدما قضى معها سنوات عديدة وحقق نجاحات كبيرة قدمته كأحد أفضل اللاعبين بتاريخ اللعبة.



وحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2022/2023 للمرة الثامنة في تاريخه .



وجاء هذا في حفل تقديم الجوائز التي تقدمها مجلة "فراس فوتبول" الفرنسية المتخصصة، في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونافس على هذه الجائزة الى جانب ميسي الثنائي إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.



وكان ميسي قد ساعد منتخب بلاده الأرجنتين على التتويج بلقب كأس العالم 2022 قطر .



وحقق ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في الأعوام التالية : 2009/2010/2011/2012/2015/2019/2021/2023 .

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