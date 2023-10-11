نادال سيشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

الوكيل الإخباري - قال مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، كريغ تيلي، اليوم الأربعاء، إن "رافائيل نادال سيشارك في البطولة في يناير (كانون الثاني) 2024"، مع عودة اللاعب البالغ عمره 37 عاماً والمصنف الأول على العالم سابقاً إلى المنافسات بعد خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ في وقت سابق هذا العام.



وفي يونيو (حزيران) الماضي قال ممثل نادال، الحاصل على 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، إن "موسم اللاعب الإسباني انتهى بالفعل بعد خضوعه لجراحة أعلى الفخذ ستبعده عن ملاعب التنس نحو خمسة أشهر".



وكان نادال غاب قبلها عن المنافسات منذ يناير (كانون الثاني) بعد إصابته في أعلى الفخذ في مباراته بالدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة. وبينما قال ممثل نادال بينيتو بيريز بارباديو إنه "لا يوجد شيء للإعلان عنه حتى الآن بشأن جدول اللاعب الإسباني القادم"، أكد تيلي عبر برنامج تلفزيوني مشاركة نادال. وقال "يمكننا أن نكشف هنا حصرياً أن رافا سيعود".

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