نادال يعلن انسحابه من إنديان ويلز

الوكيل الإخباري - أعلن الإسباني رافائيل نادال انسحابه من بطولة إنديان ويلز للأساتذة اليوم الخميس، وذلك لعدم جاهزيته الكاملة للمنافسة في أعلى مستوى.



وقال نادال عبر حسابه على منصة إكس: "أعلن بكل الحزن انسحابي من تلك البطولة المذهلة في إنديان ويلز، الكل يعرف مدى حبي لهذا المكان وكم أحب اللعب هنا، وهذا أحد أسباب قدومي إلى هنا مبكرًا في الصحراء للتدرب ومحاولة الاستعداد".



وأضاف: "عملت بقوة وتدربت وجميعكم يعلم أنني أجريت اختبارًا في نهاية هذا الأسبوع، لكن لم أجد جسدي مستعدًا للعب في أعلى مستوى في حدث مهم مثل ذلك".



وأتم: "هذا ليس قرارًا سهلًا، بل صعبًا ويتعلق بالحقيقة فلن أكذب على نفسي وعلى آلاف الجماهير، سأفتقدكم وأنا على ثقة بأن البطولة ستحظى بنجاح هائل".



وتدرب نادال في مساء الثلاثاء أمام الجماهير، لكنه لن يتمكن بالتالي من مواجهة الكندي ميلوس راونيتش في الدور الأول، وسيحل مكان الإسباني الخاسر المحظوظ الهندي سوميت ناجال.



ولم يشارك نادال المتوج بلقب إنديان ويلز 3 مرات من قبل ويملك في سجله بها 59 انتصار و11 هزيمة، سوى في بطولة واحدة هذا الموسم في برزبين وودعها من ربع النهائي أمام جوردان تومبسون.

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