نادي العين السعودي يعلن تعاقده رسميا مع الفاخوري

الوكيل الإخباري - أعلن نادي العين السعودي رسميا الاثنين، تعاقده مع حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم عبدالله الفاخوري.



ونشر النادي السعودي على موقعه الرسمي، خبر تعاقده مع الفاخوري لمدة 4 أشهر لمشاركة الفريق منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

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كما نشر النادي أيضا صور التوقيع مع الحارس الذي لعب الموسم الماضي في صفوف فريق الوحدات.



وينتظر أن يعلن العين السعودي قريبا أيضا عن تعاقده مع اللاعبين الأردنيين مهند خير الله ومجدي العطار.

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