نجم الرمثا ،، عاد بالوقت المناسب والطريقة المثالية

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الوكيل الإخباري - أنس عشاعاد نجم الرمثا مصعب اللحام بالوقت المناسب، وبعد إصابة ابعدته عن الملاعب لفترات طويلة، ليدعم صفوف فريق غزلان الشمال بما تبقى من منافسات دوري المحترفين .وتكمن أهمية عودة اللحام لما يمتلكه من خبرات كبيرة، خصوصا وأن الفريق يفتقد لقائده حمزة الدردور والذي سيمتد غيابه لـ "4" مباريات بسبب الطرد الذي تعرض له على خلفية الأحداث التي صاحبت مواجهة الوحدات .وكانت عودة اللاعب الدولي السابق مثالية فقد سجل هدفا رائعا في مباراة فريقه مع معان بختام الجولة التاسعة من دوري المحترفين، والتي انتهت بفوز الرمثا بنتيجة (3/2) وصعوده لمشاركة الفيصلي بصدارة الدوري.