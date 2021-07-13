الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

تونس: 157 وفاة و 8473 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: أهالي ضحايا مرفأ بيروت يطالبون برفع الحصانة عن المشتبه بهم

ارتفاع منحنى إصابات كورونا بالولايات المتحدة

البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة

رئيس البلقاء التطبيقية يعرض لخطة تطوير كلية الزرقاء الجامعية

معهد تدريب السلط يطوّر استخدامات الصلصال الطيني

لجنة الاوبئة : الخطة الحكومية لفتح القطاعات لم تتغير

موازنة محافظة الكرك تغطي 89 مشروعا خدميا وتنمويا

روسيا: اتفاق لإنتاج 300 مليون جرعة سبوتنيك في الهند

الطفيلة: 280 مخالفة عمالية بحق مقاولين ومنشآت

الثلاثاء، 13-07-2021 11:53 م

نجم الرمثا ،، عاد بالوقت المناسب والطريقة المثالية

الرمثا


الوكيل الإخباري - أنس عشا
عاد نجم الرمثا مصعب اللحام بالوقت المناسب، وبعد إصابة ابعدته عن الملاعب لفترات طويلة، ليدعم صفوف فريق غزلان الشمال بما تبقى من منافسات دوري المحترفين .اضافة اعلان


 

وتكمن أهمية عودة اللحام لما يمتلكه من خبرات كبيرة، خصوصا وأن الفريق يفتقد لقائده حمزة الدردور والذي سيمتد غيابه لـ "4" مباريات بسبب الطرد الذي تعرض له على خلفية الأحداث التي صاحبت مواجهة الوحدات .

وكانت عودة اللاعب الدولي السابق مثالية فقد سجل هدفا رائعا في مباراة فريقه مع معان بختام الجولة التاسعة من دوري المحترفين، والتي انتهت بفوز الرمثا بنتيجة (3/2) وصعوده لمشاركة الفيصلي بصدارة الدوري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
98-085115-whatsapp-image-2021-07-11-at-7.30.32-am-4-

فيديو : فرحة جنونية لأرجنتيني بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا

181436313_3459925637440345_6580773941980442780_n

صراع ثلاثي على صدارة هدافي دوري المحترفين

7202112203827179526692

برشلونة يرضخ للطلب الفلسطيني ،، الرياضة وسيلة توعية

dd11f3dc-07d4-42fd-a7a0-b6e623596f69

سوريا تطلب اعتماد الأردن ملعبا بيتيا لها في تصفيات المونديال

منتخب-إيطاليا-scaled

كبار القوم ،، يتعبون ولكنهم لا يموتون - شاهد

main_image5d7c077dacbda

الأردني قادر على الإبداع ،، شلباية مشروع أسطورة عالمية

أخبار متعلقة
98-085115-whatsapp-image-2021-07-11-at-7.30.32-am-4-

فيديو : فرحة جنونية لأرجنتيني بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا

181436313_3459925637440345_6580773941980442780_n

صراع ثلاثي على صدارة هدافي دوري المحترفين

7202112203827179526692

برشلونة يرضخ للطلب الفلسطيني ،، الرياضة وسيلة توعية

dd11f3dc-07d4-42fd-a7a0-b6e623596f69

سوريا تطلب اعتماد الأردن ملعبا بيتيا لها في تصفيات المونديال

منتخب-إيطاليا-scaled

كبار القوم ،، يتعبون ولكنهم لا يموتون - شاهد

main_image5d7c077dacbda

الأردني قادر على الإبداع ،، شلباية مشروع أسطورة عالمية