نيمار يختار مدرب باريس سان جيرمان

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية أن نيمار جونيور أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بخياره المفضل بالنسبة للمدرب الجديد للفريق.



ذكرت الصحيفة أن النجم البرازيلي يرغب في التعاقد مع الإسباني لويس إنريكي ليحل بدلاً من كريستوف غالتييه الذي يعد رحيله شبه مؤكد.



وأشارت إلى أن نيمار يضغط على إدارة النادي الباريسي للمضي قدماً نحو مدرب منتخب إسبانيا السابق.



وأوضحت أنه في ظل الرفض الدائم من زين الدين زيدان بالقدوم إلى "حديقة الأمراء" تبرز أسماء أخرى تراقبها إدارة النادي الفرنسي، وهي الإيطالي تياغو موتا والألماني جوليان ناغيلسمان.

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