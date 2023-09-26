نيمار يرد على مطالبته بطرد جيسوس .. صورة

الوكيل الإخباري - رد البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي، على أنباء خلافاته مع مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.



وذكرت أحد الحسابات على شبكة إنستجرام، أن نيمار تشاجر مع مدرب الفريق، وطلب من إدارة النادي، إقالة المدير الفني على الفور.



ورد نيمار على هذا المنشور، من حسابه الرسمي، حيث كتب "أكاذيب.. يجب التوقف عن تصديق هذه الأشياء".



وتابع "صفحات مثل هذه، مع وجود ملايين المتابعين، لا يجب أن تستمر في نشر أخبار مزيفة".



وأضاف نيمار "مع كل الاحترام الواجب في العالم، أطلب منكم التوقف عن هذا، إنه يتضمن الكثير من عدم الاحترام".



يذكر أن نيمار يمتلك عقدا مع الهلال السعودي حتى 2025، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.



وأشارت بعض التقارير أن نيمار بدأ اتصالاته من أجل العودة إلى صفوف سانتوس، عقب انتهاء الموسم المقبل.

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