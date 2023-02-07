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الثلاثاء، 07-02-2023 01:56 م

نيمار يفوز بجائزة بالون دور الغلابة للمرة السادسة!

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الوكيل الإخباري - توج النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بجائزة اللاعب الأفضل في البرازيل عن العام الماضي 2022 للمرة السادسة في مسيرته الكروية.

ونشر مهاجم باريس سان جيرمان البالغ 31 عاما عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، صورا تظهر احتفاله بالجائزة التي يملك الرقم القياسي في الحصول عليها.

وحصد نيمار الجائزة للمرة السادسة في آخر 9 مواسم، بعد أن تفوق على المرشحين، وأبرزهم فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، وأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي.

وتشبه الجائزة إلى حد كبير الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، لكن لونها مختلف بعض الشيء عنها.

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ويتم تغيير شكل الجائزة بشكل مستمر، حيث يتم تقديم تصميم مختلف لها للفائز بها كل عدة سنوات، وتعد تلك هي المرة السادسة التي يفوز بها نيمار بعد 2014 و2015 و2017 و2020 و2021.


يذكر أن الجائزة تم تقديمها للمرة الأولى عام 2008 وفاز بها أيضا روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر وتياغو سيلفا وفيليبي كوتينيو.

 

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