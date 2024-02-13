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الثلاثاء، 13-02-2024 03:27 م

هل يعيد ريال مدريد ظهيره القديم؟

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الوكيل الإخباري - حسمت إدارة ريال مدريد موقفها من عودة أحد اللاعبين السابقين للفريق في الصيف المقبل.

وسبق أن ذكرت تقارير بأن ريال مدريد يدرس عودة الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز لاعب ميلان في الصيف المقبل، بسبب حاجة الميرنجي لظهير أيسر جديد.

كما لم يغلق اللاعب الباب أمام العودة إلى ريال مدريد عندما سئل عن ذلك في حوار أجراه مؤخرا مع صحيفة "آس".

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مسؤولين كبار داخل إدارة ريال مدريد يرفضون عودة ثيو هيرنانديز في الصيف المقبل، ويفضلون تحرك الميرنجي نحو التعاقد مع أهداف أخرى لدعم الظهيرين.

وأشارت إلى أنه بناء على الوضع الحالي فإن ثيو يعد بعيدا للغاية عن العودة إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

ويرتبط ثيو بعقد مع ميلان حتى صيف 2026.

وأحرز ثيو 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 29 مباراة مع ميلان خلال الموسم الحالي.

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