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الأربعاء، 02-11-2022 03:34 م

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا بمواجهة ثأرية أمام باريس سان جيرمان

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الوكيل الإخباري - يلتقي يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان في الحادية عشر من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.


يدخل يوفنتوس مباراة اليوم بعدما تأكد ابتعاده عن بطولة دوري أبطال أوروبا والذهاب الى الدوري الأوروبي خاصة بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وحيدة وتلقي 4 هزائم وتسجيل 8 أهداف وتلقي 11 هدفاً.

يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان
بينما يتواجد باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 2 وعدم تلقي أية خسائر وتسجيل 14 هدفاً وتلقي 6.

وسقط يوفنتوس أمام باريس سان جيرمان في المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة الفرنسية باريس بالجولة الأولى بنتيجة 1-2، قبل أن يتجرع الهزيمة تلو الأخرى في المجموعة في واحدة من أسوء المرات التي ظهر عليها بطل الرقم القياسي في الدوري الإيطالي بالبطولة القارية.

ويبحث يوفنتوس عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم للثأر من الهزيمة الأولى في دور المجموعات بالإضافة الى مصالحة جماهيره الثائرة ضد المدير الفني ماسميليانو أليجري بعد تراجع نتائج اليوفي في الدوري الإيطالي أيضاً وخروج الفريق بشكل كبير من المنافسة على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

وتاريخيا التقى فريقا يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان في 9 مواجهات قارية قبل سابق نجح خلالها بطل الدوري الفرنسي في تحقيق انتصار وحيد مع تعادلين بينما استطاع اليوفي الانتصار في 6 مواجهات.

وسجل نادي يوفنتوس 18 هدفاً بينما تلقت شباكه من باريس سان جيرمان 8 أهداف فقط.

يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان
وعلى الصعيد الفردي يأمل النجم الفرنسي كيليان مبابي في مواصلة سجله التهديفي المميز في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بعدما تصدر قائمة الهدافين قبل انطلاق الجولة السادسة مع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

ومن المتوقع أن يخوض فريق يوفنتوس المباراة بالتشكيل المتوقع التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو، ليوناردو بونوتشي، دانيلي روجاني، أليكس ساندرو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيوت، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: وستون ماكيني، مويس كين، دوشان فلاهوفيتش.

بينما يخوض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل المتوقع التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: سيرجيو راموس، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، بيرنات.

خط الوسط: ماركو فيراتي، سولير، فيتينها.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا.

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