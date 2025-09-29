الأرصاد تحذر من الغبار والضباب في هذه المناطق الاثنين

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلاً للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتستمر الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، إضافة إلى احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية خلال ساعات الليل المتأخرة.
