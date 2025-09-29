الأرصاد تحذر من الغبار والضباب في هذه المناطق الاثنين

12:13 ص

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة يوم غدٍ الاثنين بشكل طفيف لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، حيث تسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار أحياناً، خاصة في مناطق البادية.





وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلاً للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتستمر الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، إضافة إلى احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية خلال ساعات الليل المتأخرة.