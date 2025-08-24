تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم الأحد حارٌّ نسبيًا في أغلب المناطق، وحارٌّ في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، مثيرة للغبار أحيانًا في مناطق البادية. اضافة اعلان





ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذّرت من تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار أحيانًا في مناطق البادية.