تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذّرت من تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار أحيانًا في مناطق البادية.
-
أخبار متعلقة
-
أجواء حارة نسبيًا اليوم وغدًا
-
أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق حتى الاثنين
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الخميس
-
طقس الخميس: أجواء صيفية عادية وحارة في الأغوار والعقبة
-
أجواء صيفية معتدلة حتى السبت
-
تفاصيل حالة الطقس الأربعاء
-
الارصاد : لا موجات حارة حتى نهاية آب
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء