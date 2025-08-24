الأحد 2025-08-24 07:56 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 24-08-2025 06:34 ص

الوكيل الإخباري-  قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم الأحد حارٌّ نسبيًا في أغلب المناطق، وحارٌّ في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، مثيرة للغبار أحيانًا في مناطق البادية.اضافة اعلان


ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذّرت من تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار أحيانًا في مناطق البادية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

عربي ودولي ترامب يقرر نشر عسكريين في شيكاغو

الفنانة انغام

فن ومشاهير الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أخبار محلية تنويه هام بشأن خفض قيمة فاتورة الكهرباء

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 24-8-2025

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش ينعى عدوان العدوان



 
 





الأكثر مشاهدة