أصغر جزيرة مكتظة في العالم.. حياة آمنة بلا سيارات ولا جرائم - صور

الوكيل الإخباري- تُعد جزيرة سانتا كروز ديل إيسلوتي في أرخبيل سان برناردو بكولومبيا الأكثر كثافة سكانية في العالم، إذ لا تتجاوز مساحتها 0.012 كيلومتر مربع، ويعيش فيها ما بين 900 و1200 شخص.

وعلى الرغم من صغر حجمها، تضم الجزيرة نحو 115 منزلًا، ما دفع السكان إلى البناء عموديًا للاستفادة من المساحة المحدودة.



بدأ الاستيطان في الجزيرة خلال القرن التاسع عشر على يد صيادين أفرو-كولومبيين، وتحولت تدريجيًا إلى مجتمع مكتظ. ورغم غياب السيارات وشبه انعدام الجريمة، تواجه الجزيرة تحديات أبرزها نقص المياه الصالحة للشرب والفقر، إذ تُنقل المياه أسبوعيًا من البر الرئيسي.



ويؤكد السكان تمسكهم بحياتهم في مجتمع مترابط وآمن، فيما يجذب الاكتظاظ الفريد اهتمام السياح، ما دفع الأهالي لفرض رسوم على الزوار كمصدر دخل إضافي. وتُعد الجزيرة مثالًا لافتًا على قدرة البشر على التكيف وبناء مجتمعات مستدامة رغم الظروف الصعبة.







