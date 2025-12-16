أصغر جزيرة مكتظة في العالم.. حياة آمنة بلا سيارات ولا جرائم - صور

بدأ الاستيطان في الجزيرة خلال القرن التاسع عشر على يد صيادين أفرو-كولومبيين، وتحولت تدريجيًا إلى مجتمع مكتظ. ورغم غياب السيارات وشبه انعدام الجريمة، تواجه الجزيرة تحديات أبرزها نقص المياه الصالحة للشرب والفقر، إذ تُنقل المياه أسبوعيًا من البر الرئيسي.
ويؤكد السكان تمسكهم بحياتهم في مجتمع مترابط وآمن، فيما يجذب الاكتظاظ الفريد اهتمام السياح، ما دفع الأهالي لفرض رسوم على الزوار كمصدر دخل إضافي. وتُعد الجزيرة مثالًا لافتًا على قدرة البشر على التكيف وبناء مجتمعات مستدامة رغم الظروف الصعبة.
-
أخبار متعلقة
-
صراع ثورين في شوارع دلهي يوقف المرور ويذهل المارة (فيديو)
-
شجرة صنوبر عمرها 400 عام تدهش السياح بتجدد أغصانها في تركيا - صور
-
فأر طليق يُثير الفوضى على متن رحلة جوية متجهة إلى جزيرة أروبا (فيديو)
-
كيف تتكيف الثعابين مع برد الشتاء؟
-
الطريقة الصحيحة لتنظيف المعاطف دون إلحاق الضرر بها
-
17 قتيلًا و 20 مصاباً.. رحلة احتفال بالتخرج تتحول إلى مأساة في كولومبيا - فيديو
-
فن بلوغ الأربعين.. ماذا نصنع وكيف نتواصل ونترك أثراً حقيقياً في حياتنا؟
-
بعد موجة سخرية على أحمد السقا .. الإفتاء المصرية ترد