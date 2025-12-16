شجرة صنوبر عمرها 400 عام تدهش السياح بتجدد أغصانها في تركيا - صور

الوكيل الإخباري- تثير شجرة صنوبر يزيد عمرها عن 400 عام فضول السياح في ولاية قسطامونو شمالي تركيا، بسبب أغصانها المتدلية نحو الأرض التي تغوص في التربة لإعادة الإنبات، ما يمنحها مظهرًا فريدًا وكأنها تتحدى الزمن.

تقع الشجرة في قرية حاجي محرم، ويبلغ طولها نحو 4.5 متر فقط، ما يزيد من كثافة أغصانها وانحنائها بشكل يشبه المظلة. وتشتهر قسطامونو بغاباتها الكثيفة التي تتحول ألوانها في الخريف إلى مشهد طبيعي خلّاب، لتصبح وجهة مفضلة لمحبي الطبيعة والمصورين.







