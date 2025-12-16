شجرة صنوبر عمرها 400 عام تدهش السياح بتجدد أغصانها في تركيا - صور

تقع الشجرة في قرية حاجي محرم، ويبلغ طولها نحو 4.5 متر فقط، ما يزيد من كثافة أغصانها وانحنائها بشكل يشبه المظلة. وتشتهر قسطامونو بغاباتها الكثيفة التي تتحول ألوانها في الخريف إلى مشهد طبيعي خلّاب، لتصبح وجهة مفضلة لمحبي الطبيعة والمصورين.
