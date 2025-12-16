الثلاثاء 2025-12-16 12:32 م

شجرة صنوبر عمرها 400 عام تدهش السياح بتجدد أغصانها في تركيا - صور

قل
تعبيرية
الثلاثاء، 16-12-2025 11:31 ص

الوكيل الإخباري-   تثير شجرة صنوبر يزيد عمرها عن 400 عام فضول السياح في ولاية قسطامونو شمالي تركيا، بسبب أغصانها المتدلية نحو الأرض التي تغوص في التربة لإعادة الإنبات، ما يمنحها مظهرًا فريدًا وكأنها تتحدى الزمن.

اضافة اعلان


تقع الشجرة في قرية حاجي محرم، ويبلغ طولها نحو 4.5 متر فقط، ما يزيد من كثافة أغصانها وانحنائها بشكل يشبه المظلة. وتشتهر قسطامونو بغاباتها الكثيفة التي تتحول ألوانها في الخريف إلى مشهد طبيعي خلّاب، لتصبح وجهة مفضلة لمحبي الطبيعة والمصورين.

 

Image1_12202516112151464207255.jpg

 

Image1_12202516112232758147477.jpg

 

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

‘Samsung Wallet’ يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه

أخبار الشركات ‘Samsung Wallet’ يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه

تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأميركية لشهر تشرين الثاني الذي

أسواق ومال الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين

CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح"

أخبار الشركات CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح"

جورامكو تحقق المركز الأول في "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" عن مبادرتها "شجرة لكل طائرة"

أخبار الشركات جورامكو تحقق المركز الأول في "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" عن مبادرتها "شجرة لكل طائرة"

- لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا، حسبما أفادت به الحماية المدنية المكسيكية، اليوم الثلاثاء. ووفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، وقع الحادث ف

عربي ودولي المكسيك: مصرع 7 أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة وسط البلاد

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية البكار: تطوير منظومة التدريب المهني ضرورة للنهوض بالاقتصادات العربية

ا

منوعات صراع ثورين في شوارع دلهي يوقف المرور ويذهل المارة (فيديو)

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية "الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الثاني الماضي



 






الأكثر مشاهدة