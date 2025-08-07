تفاصيل حالة الطقس في الاردن الخميس

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 33 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 18, وفي مرتفعات الشراة 31 - 19, وفي مناطق البادية 39 - 24, وفي مناطق السهول 35 - 22, وفي الأغوار الشمالية 41 - 26, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 31, وفي البحر الميت 41 - 29، وفي خليج العقبة 41 - 29 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد: درجات حرارة تصل 41 مئوية.. ومناشدة بعدم التعرض للشمس
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء
-
تطورات الموجة الحارة القادمة إلى المملكة - تحذيرات
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
تفاصيل الموجة الحارة التي ستؤثر على الاردن
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين
-
الإثنين: أجواء صيفية عادية وتحذيرات من غبار مسائي في البادية
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد- تحذيرات