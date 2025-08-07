تفاصيل حالة الطقس في الاردن الخميس

08:20 ص

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة الخميس، بشكل طفيف؛ ليصبح الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. اضافة اعلان





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 33 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 18, وفي مرتفعات الشراة 31 - 19, وفي مناطق البادية 39 - 24, وفي مناطق السهول 35 - 22, وفي الأغوار الشمالية 41 - 26, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 31, وفي البحر الميت 41 - 29، وفي خليج العقبة 41 - 29 درجة مئوية.



