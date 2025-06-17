عاجل تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى الخميس

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، ترتفع يوم غد الأربعاء، درجات الحرارة قليلا، لتسجل اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.



ويبقى الطقس يومي الخميس والجمعة، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.