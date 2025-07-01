عاجل طقس صيفي اعتيادي حتى الجمعة

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.