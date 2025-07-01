عاجل طقس صيفي اعتيادي حتى الجمعة

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.
ويبقى الطقس يومي الخميس والجمعة، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار احيانا في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18, وفي مرتفعات الشراة 30 - 17, وفي مناطق البادية 37 - 22, وفي مناطق السهول 33 - 21, وفي الأغوار الشمالية 39 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26, وفي البحر الميت 41 - 24، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.
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