هطول محتمل للمطر صباح الجمعة في هذه المناطق

12:36 ص

الوكيل الإخباري- تشير آخر توقعات دائرة الأرصاد الجوية إلى أن المملكة ستشهد، يوم الجمعة، طقسًا خريفيًا معتدلاً في أغلب المناطق، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية قد يصاحبها الرعد أحيانًا.





وتتوقع الأرصاد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة نهارًا، مع طقس حار نسبيًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا مثيرة للغبار في البادية.



ليلًا، يكون الطقس مائلًا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات الجوية تشمل:



تدني مدى الرؤية الأفقية صباح الجمعة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.



تدني مدى الرؤية أحيانًا بسبب الغبار في مناطق البادية.



يُنصح السائقون والمواطنون بأخذ الحيطة والحذر عند القيادة في ساعات الصباح الباكر وعلى المرتفعات العالية، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.